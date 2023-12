Operação mira suspeitos de falsidade ideológica e sonegação fiscal em Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está nas ruas na manhã desta terça-feira (19) para cumprir dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos investigados por crimes de falsidade ideológica e sonegação fiscal. A ação é em Londrina e conta com o apoio da Receita Estadual.







Segundo as investigações, um alvo é responsável por criar diversas empresas fantasmas em menos de 2 anos.

Estima-se que as empresas tenham gerado prejuízo de milhões de reais em mercadorias transacionadas.





“Estas pessoas jurídicas, chamadas de noteiras no meio comercial, são utilizadas com o propósito de emitir notas fiscais de saída de mercadorias de diversos segmentos, ocultando as operações reais”, detalha o delegado da PCPR, Thiago Vicentini.

Os bens comercializados são destinados por empresas verdadeiras que não estão na relação jurídica para sonegar o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos).





A PCPR apurou que, depois dessa a ação, as empresas são bloqueadas pelo fisco, no entanto, os contadores criam novas noteiras com a finalidade de possibilitar às empresas reais que continuem a sonegação do imposto.





As investigações seguem a fim de identificar outros envolvidos no crime.