Criminosos armados se passam por policiais e assaltam ônibus de viagem na PR-444

Um ônibus de transporte rodoviário foi alvo de um assalto na madrugada deste sábado (9) na PR-444, entre Jandaia do Sul (Noroeste) e o distrito de São José, em Apucarana (Centro Norte). O veículo, que fazia a linha Foz do Iguaçu–São Paulo, transportava 39 passageiros, incluindo uma criança.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo a PM (Polícia Militar), por volta de 0h30 o coletivo foi interceptado por um VW T-Cross prata com luzes vermelha e azul instaladas na grade, simulando uma viatura policial. Um homem armado com fuzil e usando boné com insígnia da Polícia Civil teria entrado na cabine e obrigado o motorista a seguir até uma estrada rural na divisa com o município de Marumbi (Vale do Ivaí).





No local, outros criminosos armados ordenaram que alguns passageiros descarregassem as malas mais pesadas, que foram transferidas para um segundo veículo. O grupo permaneceu no local por cerca de 20 minutos e fugiu em seguida.

Publicidade





Equipes da PM de Jandaia do Sul, Marumbi e Rotam realizaram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento e as mercadorias não foram recuperadas. O caso foi repassado à Polícia Civil, que irá investigar o crime.





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



