Motorista fica ferido após capotamento na PR-092, em Siqueira Campos

Um homem de 57 anos ficou ferido em um acidente na noite desta sexta-feira (8) na PR-092, em Siqueira Campos (Norte Pioneiro).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 23h15, no km 278 da rodovia. O VW/Santana conduzido pela vítima seguia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando colidiu contra um barranco à margem direita da pista e, em seguida, capotou.





O condutor foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Municipal de Siqueira Campos. O veículo foi liberado no local para familiares.

As causas do acidente serão investigadas.





