Motorista fica ferido após capotamento na PR-092, em Siqueira Campos

Um homem de 57 anos ficou ferido em um acidente na noite desta sexta-feira (8) na PR-092, em Siqueira Campos (Norte Pioneiro).
Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 23h15, no km 278 da rodovia. O VW/Santana conduzido pela vítima seguia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando colidiu contra um barranco à margem direita da pista e, em seguida, capotou.
O condutor foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Municipal de Siqueira Campos. O veículo foi liberado no local para familiares.
As causas do acidente serão investigadas.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.
Leia também: