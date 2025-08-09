Pesquisar

Norte Pioneiro

Motorista fica ferido após capotamento na PR-092, em Siqueira Campos

Redação Bonde com PRE
09 ago 2025 às 15:01

Foto: Divulgação/PRE
Um homem de 57 anos ficou ferido em um acidente na noite desta sexta-feira (8) na PR-092, em Siqueira Campos (Norte Pioneiro).


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 23h15, no km 278 da rodovia. O VW/Santana conduzido pela vítima seguia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando colidiu contra um barranco à margem direita da pista e, em seguida, capotou.


O condutor foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Municipal de Siqueira Campos. O veículo foi liberado no local para familiares.

As causas do acidente serão investigadas.

Siqueira Campos Norte Pioneiro motorista Capotamento
