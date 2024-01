Curitiba: processo seletivo dos corpos artísticos do Teatro Guaíra estão com inscrições prorrogadas

As inscrições do processo seletivo dos corpos artísticos do Teatro Guaíra de Curitiba, foram prorrogadas até o dia 25 de janeiro. São três editais para seleção de músicos, bailarinos, ensaiadores de dança e professores, arquivista de partitura para orquestra e inspetoria de palco e fisioterapeuta.







O processo seletivo foi aberto pelo Serviço Social Autônomo PalcoParaná/PR. As novas datas podem ser consultadas nos editais no site https://www.fundatec.org.br/portal/concursos/index_concursos.php?concurso=854



A seleção oferece a oportunidade de trabalhar nos corpos artísticos do Centro Cultural Teatro Guaíra: Balé Teatro Guaíra, Orquestra Sinfônica do Paraná e Escola de Dança Teatro Guaíra. As vagas são para cadastro reserva e a validade é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. As provas para os músicos e bailarinos envolvem uma pré-seleção com o envio de um vídeo e audições a serem realizadas em Curitiba.







A seleção oferece a oportunidade de trabalhar lado a lado com profissionais de renome, estar inserido em projetos inovadores, atuar em espetáculos vivenciados em um patrimônio da cultura brasileira e participar de eventos em todo o Estado. Além disso, todos preveem remuneração, que vai de R$ 3.050,41 a R$ 6.677,80 e trabalho aos fins de semana.



As inscrições para professores envolvem aulas de dança clássica e contemporânea na Escola de Dança do Teatro Guaíra, corpo artístico mais antigo do Teatro Guaíra, criado em abril de 1956. A carga horária semanal é de 44 horas, com exigência de nível superior completo. O mesmo edital abre oportunidade para ensaiadores. A exigência para bailarinos e bailarinas para o Balé Teatro Guaíra é de nível médio completo, com salário de R$ 5.364,11.







Outro edital vai contratar fisioterapeutas (para atuar entre bailarinos e músicos), arquivistas de partituras e inspetores de palco. No primeiro caso, a função envolve atuar durante as aulas de dança e ensaios dos músicos para correção de postura, prevenção de dores e rotinas personalizadas, entre outras. Arquivistas são os profissionais que fazem transposições de partituras, pesquisas de obras musicais e resumo das obras que serão executadas no concerto. E inspetores controlam o dia a dia e a programação de atividades dos corpos artísticos.



Em relação aos músicos instrumentistas para violino, viola, contrabaixo, clarinete, flauta, piano, tuba, harpa para Orquestra Sinfônica do Paraná o vencimento inicial é de R$ 6.677,80 para 30 horas semanais.





Para dúvidas nos editais ou qualquer problema em relação ao processo seletivo, entrar em contato pelo e-mail [email protected].



PALCOPARANÁ







Com a missão de desburocratizar a gestão cultural, o PalcoParaná é vinculado ao Governo do Estado, atua na manutenção da Orquestra Sinfônica do Paraná, da companhia Balé Teatro Guaíra e da Escola de Dança do Teatro Guaíra, bem como o lançamento de projetos culturais, como o Projeto Crianças no Teatro e o Projeto Verão Maior. Ainda realiza a gestão de espaços culturais e o apoio às programações artísticas do Centro Cultural Teatro Guaíra e da Secretaria de Estado da Cultura.







