Datafolha aponta que 57% apoiam direito à reeleição de presidentes, governadores e prefeitos

SÃO PAULO - Pesquisa Datafolha mostra que a maioria dos
brasileiros (57%) é a favor de permitir que presidentes, governadores e
prefeitos disputem a reeleição, na contramão da proposta de reforma política
que tramita no Senado. Outros 41% são contrários à possibilidade de
continuidade no cargo.
O levantamento indica, por outro lado, que a maior parte da
população (59%) apoia a ampliação de todos os mandatos eletivos de quatro para
cinco anos, como prevê o projeto. Nesse caso, 37% são contrários.
Os dois pontos são temas centrais da proposta de emenda à
Constituição que foi aprovada no mês passado pela Comissão de Constituição e
Justiça do Senado (PEC 12/2022). Ela pretende acabar com a reeleição no Executivo
e unificar a duração dos mandatos e as datas das eleições.
O texto, sob relatoria do senador Marcelo Castro (MDB-PI),
ainda precisa ser aprovado em dois turnos por pelo menos 60% dos senadores (o
equivalente a 49 dos 81 votos) e, depois, dos deputados (308 dos 513 votos), o
que ainda não tem data prevista para acontecer.
Eventuais mudanças seriam feitas de forma gradual e não
afetariam as eleições de 2026.
A última vez que o Datafolha perguntou sobre reeleição foi
há dez anos, em junho de 2015, quando o cenário era inverso: 67% eram contra
permitir que o presidente tentasse um novo mandato, e 30%, a favor --números
semelhantes aos registrados nas esferas estadual e municipal.
Na ocasião, o país vivia uma crise política e econômica, com
o segundo governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) acuado pela Operação
Lava Jato, pelo Congresso e por protestos nas ruas, em um cenário que
pavimentaria o caminho para o impeachment no ano seguinte.
Com os resultados atuais, o Brasil volta a patamares
registrados em novembro de 2007, quase um ano após a reeleição de Lula (PT). Na
época, 58% dos brasileiros endossavam a possibilidade de reeleição do
presidente, 57%, dos governadores, e 56%, dos prefeitos.
Em julho de 2005, data da primeira medição do Datafolha
sobre o tema, os índices foram mais altos. O apoio à possibilidade de disputar
um novo mandato alcançou 65%, 64% e 63% em cada esfera, respectivamente, num
período em que o governo federal sustentava alta aprovação.
Desta vez, o instituto entrevistou presencialmente 2.004
pessoas com 16 anos ou mais nos dias 10 e 11 de junho, em 136 municípios em
todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para
mais ou para menos.
A pesquisa mostra maior apoio à reeleição presidencial entre
os jovens de 16 a 24 anos, os menos escolarizados e os mais pobres. O índice
também é superior entre os eleitores que aprovam o atual governo Lula (74%) e
os mais identificados com o PT (71%), em comparação aos que preferem o PL
(48%).
O número, porém, não varia tanto de acordo com a cor ou
religião dos entrevistados.
Em relação à ampliação dos mandatos para cinco anos, o
Datafolha havia feito a mesma pergunta em dezembro de 2019. De lá para cá, a
porcentagem que se diz favorável à mudança cresceu de 53% para 59%, enquanto a
taxa de contrários recuou de 42% para 37%.
O apoio a mandatos mais longos é maior entre os homens (63%)
do que entre as mulheres (55%) e também entre os mais instruídos (65%) e os que
têm renda familiar mensal de cinco a dez salários mínimos (68%).
LEIA TAMBÉM: