De moto, jovem é atingida por carro e morre na zona sul de Londrina

Uma motociclista de 21 anos, identificada como Amanda Gabriela, morreu na noite deste sábado (5) depois de ser atingida por um carro. O acidente aconteceu perto das 22h na rua José da Silva, que também é marginal da PR-445, no conjunto Cafezal, zona sul de Londrina.

Segundo os socorristas do Siate, ela seguia pela marginal com uma Biz preta quando um Honda Fit cinza acessou a via e bateu na moto. Amanda ainda foi atropelada pelo carro e morreu na hora, mesmo com a intervenção de testemunhas que viram o acidente.

Bastante abalada, a motorista foi retirada por familiares, mas permaneceu no local até a chegada dos bombeiros. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Trânsito.