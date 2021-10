Defesa civil contabiliza 170 árvores caídas em vendaval em Londrina

A Prefeitura de Londrina divulga o balanço atualizado das ocorrências registradas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec). Até às 16h48 deste domingo (24) foram computadas 251 ligações nas centrais de emergência dos telefones 199 e 153 da Guarda Municipal.



Do total de atendimentos, 170 foram registros de árvores caídas em todas as regiões da cidade de Londrina; 74 casos de destelhamentos, quatro deslizamentos, três solicitações de vistoria e uma ocorrência de alagamento. A maioria das ocorrências estão concentradas na zona norte (113).

Desde à noite de sábado (23) as equipes da Defesa Civil estiveram pelas ruas para sinalizar, desobstruir as vias e prestar apoio à população atingida pelo vendaval de quase 80km/h que passou pelo município. Pontos de distribuição de lonas foram disponibilizados - com base na estatística das ligações - nas regiões com mais casos de destelhamentos.





A Defesa Civil reforça que quem precisar de ajuda ou tiver alguma informação de alguma ocorrência que ainda não foi atendida, basta entrar em contato com a central telefônica 199 ou 153 da Guarda Municipal.