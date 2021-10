Tempestade em Londrina surpreende meteorologia e faz cidade quase dobrar média pulviométrica

A severa tempestade, que tirou a energia elétrica e distribuição hídrica de muitos, destelhou residências e fez as águas do Lago Igapó se confundirem com a rua alagada ao seu lado, chamou atenção e foi registrada em imagens por inúmeros londrinenses. Ela foi uma surpresa, inclusive, para a meteorologia.

Quando o Bonde publicou que a previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) era que a chuva chegasse sem volume significativo, um leitor, que já havia testemunhado o intenso temporal, comentou: "A chuva foi tão insignificante que estamos sem energia no bairro". Uma outra internauta escreveu: "Aí gente pelo amor de Deus, o tempo muda de uma hora pra outra, não t como saber ao certo".

A agrometeorologista Angela Costa confirma a declaração desta segunda. Para a pesquisadora, os eventos foram rápidos a ponto de contrariar a expectativa do IDR, que conta com estação meteorológica na zona sul da cidade.





Essa veloz reversão do clima é característica da primavera, alerta a pesquisadora, que não descarta a ocorrência de eventos correlatos nos dias que se seguem. Desta vez, a formação de última hora das nuvens associada à frente fria oriunda do sul brasileiro pode ser culpabilizada pelos estragos.

O resultado foi o acumulado pulviométrico de 88,6 milímetros só no sábado (23) e domingo (24). Em outubro, são 294,4 mm acumulados. A média histórica de todo o mês é 152 mm e, conforme Costa, a cidade pode facilmente dobrar este índice pois já há novas chuvas previstas para esta semana. Confira a previsão do tempo.





Granizos





O som das pedras de gelo batendo nos telhados pode ter tomado o sono de muitos. Costa explica que os granizos foram formados na região pois a temperatura quente de 31,2ºC, que antecedeu a chuva, encontrou o sistema de ar frio presente na mais elevada camada atmosférica.





O choque térmico transporta a massa de água do estado líquido ao sólido e resulta este fenômeno.





Céu alaranjado





O céu nublado deu espaço a um atraente retrato natural alaranjado no fim deste domingo (26). O motivo desta coloração, no entanto, não é tão belo assim. A meteorologia explica como ela se forma. Confira.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.