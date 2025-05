Deputado propõe nome de Papa Francisco para viaduto da PUC em Londrina

O deputado estadual Tercilio Turini (PSD) protocolou nesta quarta-feira (7) um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Paraná para que o viaduto localizado no cruzamento da BR-369/Avenida Tiradentes com a Avenida Jockey Club, na zona oeste de Londrina, receba o nome de Papa Francisco.





A proposta é uma homenagem ao pontífice argentino e destaca o legado deixado por ele à humanidade, segundo Turini. “É uma homenagem justa numa obra que tem como função principal salvar vidas no trânsito e que atende a comunidade londrinense e da região”, afirmou o parlamentar.

A obra foi entregue no dia 1º de abril e inaugurada oficialmente pelo governador Ratinho Junior (PSD) no dia 5 do mesmo mês, após quatro dias de operação. Francisco morreu dia 21 de abril, cerca de duas semanas depois.