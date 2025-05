Trecho do viaduto da PUC é interditado para correções no asfalto em Londrina

O viaduto da PUC, na zona oeste de Londrina, foi interditado nesta terça-feira (6) após o DER/PR (Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná) fazer vistoria e identificar um desnível de dois centímetros, formando uma espécie de "degrau" em um trecho da via.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Em contato com a FOLHA, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) justificou a interdição na pista por conta do risco oferecido a carros baixos e motocicletas, que, segundo a corporação, podem ser mais afetadas pelo desnivelamento do asfalto. A correção foi feita inicialmente no sentido Cambé-Londrina e posteriormente no trecho Londrina–Cambé, com a promessa de encerramento nas próximas horas.





A reportagem questionou o DER/PR sobre a interdição e o departamento se posicionou por meio de nota, destacando que “obras antes da medição final são de praxe”. “O DER/PR informa que estão sendo realizadas correções de conforto na pista do viaduto, devendo ser finalizadas hoje (terça). Também estão sendo feitos preparativos para pintura da estrutura, realizada por cortesia do consórcio executor da obra”, informou a assessoria, em nota enviada à FOLHA.

Publicidade





O viaduto da PUC foi liberado integralmente no dia 1º de abril deste ano com a entrega da passagem inferior, ainda que com “99% das obras concluídas”.





TRÂNSITO LENTO





Na tarde desta terça-feira, o trânsito da marginal no sentido Londrina-Cambé apresentou lentidão e gerou reclamações. Um motorista de aplicativo questionou a nova paralisação na via: “Isso ficou pronto outro dia e já está parado? Assim é complicado”, disse o trabalhador.

Publicidade





A reportagem foi até o viaduto da PUC para acompanhar o andamento da obra. Dezenas de trabalhadores estavam espalhados por diversas áreas, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Foram vistas ao menos quatro máquinas de grande porte para realizar os reparos necessários no local, que teve sua liberação acelerada para suportar o trânsito de carros que se deslocaria até a ExpoLondrina, realizada no início de abril.





Para cumprir uma promessa feita pelo secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, que em janeiro indicou a liberação para o início de março, a primeira fase foi entregue no dia 6 daquele mês, em apenas um lado da via.Depois, no dia 21, o segundo trecho foi liberado, completando assim a parte de cima do viaduto da PUC, agora interditada. A parte inferior foi entregue totalmente no dia 1º de abril.

Publicidade





CUSTO





O viaduto da PUC foi levantado em 18 meses, mas se tornou uma 'novela' após a primeira empresa a vencer o edital romper o vínculo em junho de 2023. Em setembro do mesmo ano, a segunda colocada no certame assumiu as obras, que custaram R$ 31.069.120,00.