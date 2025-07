DER inicia a construção do novo viaduto no distrito de Lerroville na PR-445

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está iniciando a construção de um novo viaduto na PR-445, no acesso a Lerroville, distrito de Londrina.





Os serviços serão realizados dentro do mesmo contrato de duplicação da rodovia entre Mauá da Serra e Lerroville, obra já 99,7% executada, garantindo celeridade ao processo. Nesta semana foi publicado um aditivo de prazo de 275 dias corridos, deixando esse contrato com data de conclusão prorrogada para 28 de dezembro deste ano.

“Entre a elaboração do projeto e a obra na PR-445 a realidade da rodovia mudou muito, com empreendimentos se instalando no trecho, já na expectativa da obra e da nova concessão. Com isso aumentou o tráfego de veículos e a tendência é que isso aumente cada vez mais”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.





“Já temos maquinário no trecho realizando os serviços iniciais de limpeza dos espaços próximos à pista, onde vamos implantar via marginal para futuramente receber o tráfego da PR-445”, explica o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti. “Com o desvio pronto serão realizados os serviços da estrutura, que vai passar por cima da rodovia”. O investimento será de mais de R$ 20 milhões para garantir todos os serviços adicionais necessários.

Outras obras





Julho promete ser um mês agitado para usuários da PR-445. Além da obra do novo viaduto de Lerroville, em breve deve ser concluída a recuperação do viaduto de Irerê, que teve muro de contenção e uma das pistas de acesso à passagem superior danificados pelas chuvas.





E entre estes dois distritos de Londrina também deve começar, ainda em julho, a obra de duplicação do trecho, em uma extensão de 24,11 quilômetros. Esta empreitada é resultado de acordo de liquidação contratual do DER/PR com a concessionária Caminhos do Paraná S/A (Cadop) na Justiça Federal, com participação do Ministério Público Federal (MPF) e da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar). Atualmente o DER/PR está em tratativas finais com a concessionária para consolidação do traçado da obra.





