Dois motociclistas ficam feridos em uma colisão traseira no Norte Pioneiro

Dois motociclistas ficaram feridos após se envolverem em uma colisão traseira na PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, no final da tarde desta quarta-feira (15).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem conduzia uma Honda CG 160 Titan pela via quando, ao passar pelo KM 284, bateu na traseira de outra motocicleta, que não foi identificada por ter sido retirada do local por populares antes da chegada dos agentes.

Tanto o homem quanto a condutora do veículo atingido, de 22 anos, tiveram ferimentos, foram socorridos no local pela Ambulância do Município e encaminhados para a Santa Casa para receberem atendimento médico.