Dono de empresa de apostas on-line e mulher morrem em queda de helicóptero

Após a queda, a menina e o piloto foram resgatados com vida e conscientes. Eles foram levados ao Hospital das Clínicas.

O casal morava na cidade de Nova Odessa, vizinha a Americana, de acordo com a assessoria do empresário.

Seis suspeitos de uma quadrilha de roubos são mortos em confronto com a polícia no Paraná

Entenda como a Receita fiscaliza transações e o que muda após revogação de norma do Pix

Corpo de Bombeiros alerta para o perigo das correntes de retorno no Litoral do Paraná

André é dono da Big Brazil, empresa de apostas on-line com sede em Americana, na região de Campinas, interior de São Paulo.

O empresário André Feldman, 50, e sua mulher, Juliana Feldman, 49, morreram na queda do helicóptero em Caieiras, na Grande São Paulo, na manhã desta sexta (17).

Um helicóptero caiu em Caieiras, na Grande São Paulo, na noite desta quinta-feira (16), em área de mata fechada. Além do piloto, três pessoas estavam a bordo, sendo um casal e a filha.

Um helicóptero caiu em Caieiras, na Grande São Paulo, na noite desta quinta-feira (16), em área de mata fechada. Além do piloto, três pessoas estavam a bordo, sendo um casal e a filha.





O ACIDENTE





Publicidade

Um helicóptero caiu em área de mata fechada na Grande São Paulo, Chovia muito na hora do acidente.

O piloto da aeronave foi encontrado consciente e resgatado pouco antes das 7h, desta sexta-feira. A filha do casal foi localizada pelas equipes de resgate por volta das 7h15. Ela também está bem. Os dois estavam na mata, longe do helicóptero.



Eles receberam os primeiros socorros e foram encaminhados para hospitais da região.





As equipes conseguiram acessar os destroços da aeronave e encontraram André e Juliana já sem vida, de acordo com a concessionária Autoban, que também participa das equipes de resgate.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu por volta das 23h28 desta quinta-feira (16), porém só foi encontrada às 6h15 desta sexta, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. A aeronave teria perdido o sinal de GPS por volta das 20h. Chovia no momento do acidente.