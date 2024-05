Próximo lote do Imposto de Renda sai em junho e já tem 18 milhões na fila

A Receita Federal realiza nesta sexta-feira (31) o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024. Mais de 5,6 milhões vão receber R$ 9,5 bilhões no maior lote já pago na história. Mas a fila de pessoas que terão direito à restituição ainda é longa.



Segundo a Receita, mais de 38 milhões de brasileiros entregaram a declaração até as 18h desta quinta (30), sendo que 62,6% delas tiveram a mais dinheiro retido no ano passado do que era devido, e, agora, têm direito de restituir esta quantia.

São mais de 18,3 milhões de pessoas nesta situação e que não estão contempladas no lote que está sendo pago nesta sexta. Elas serão distribuídas em quatro outros lotes, que serão pagos mensalmente sempre no último dia útil do mês até setembro.



A próxima lista deve ter a consulta liberada em 21 de junho. Os nomes serão definidos entre os dias 10 e 12, sendo que o pagamento será feito em 28 de junho. Este loteterá correção de 1% conforme a taxa básica de juros da economia, a Selic.

A restituição do IR é paga primeiro a quem declara nos primeiros dias. No entanto, há uma lista de prioridades legais, que coloca alguns contribuintes à frente de outros. Quem não está entre os prioritários pode ter que aguardar um pouco mais, mesmo tendo declarado no início.



A tendência é que o segundo lote siga contemplando apenas os contribuintes com prioridade, como já ocorreu em anos anteriores. Além disso, os moradores do Rio Grande Sul entraram nesta fila e têm direito de receber antes do que quem entrega a declaração pré-preenchida ou opta por receber a restituição por Pix.

