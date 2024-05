Receita paga 1º lote de restituição do IR 2024 a 5,6 milhões; veja calendário e quem recebe

PAGAMENTO É FEITO PARA CONTRIBUINTE COM PRIORIDADE





Segundo a Receita, o primeiro lote tem apenas contribuintes que constavam na lista de prioridades, sendo que os moradores do Rio Grande do Sul foram incluídos em virtude do desastre climático no estado. Eles ficaram na frente dos contribuintes que entregaram o IR usando a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix.

COMO FICOU A DIVISÃO DO PRIMEIRO LOTE?





258.877 idosos acima de 80 anos

2.595.933 contribuintes entre 60 e 79 anos

162.902 contribuintes com deficiência ou doença grave

1.105.772 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

886.260 contribuintes que moram no Rio Grande do Sul

787.747 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix

SÃO PAULO LIBERA; 85% DOS GAÚCHOS RECEBEM





Uma a cada cinco pessoas que está no primeiro lote de restituição é do estado de São Paulo. A unidade federativa tem 1,4 milhão de contribuintes, que ficarão com mais de R$ 2,27 bilhões do total. São Paulo é também o estado com mais declarações entregues até o momento.

Incluídos entre as prioridades em virtude das enchentes, os contribuintes do Rio Grande do Sul estão em segundo lugar, com 870.577, que receberão mais de R$ 1 bilhão. Segundo os dados da Receita, 85% dos gaúchos que terão direito a restituição já receberão no primeiro lote.

Na outra ponta está o Acre, que terá 20.416 contribuintes com restituição, o menor número do país.

DINHEIRO FICA DISPONÍVEL POR UM ANO





Caso o crédito não seja depositado a partir do dia 31 de maio, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o contribuinte pode reagendar o depósito dos valores pelo Portal BB (https://www.bb.com.br/irpf) ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades), e 0800-7290088 (exclusivo para deficientes auditivos).

Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, ele deverá fazer uma solicitação pelo portal e-CAC, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".





NÃO ESTOU NO PRIMEIRO LOTE. QUANDO VOU RECEBER?





Quem não está nessa primeira lista ainda terá mais quatro lotes para receber a restituição. O fisco fecha a lista de pagamentos entre os dias 10 e 12 de cada mês. O segundo lote será pago em 28 de junho e a consulta costuma ser liberada uma semana antes.

A relação deve seguir com os contribuintes que estão na ordem de prioridade, como já ocorreu no ano passado. Os outros três lotes serão sempre no último dia útil do mês.





VEJA O CALENDÁRIO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2024





Lote - Dia do pagamento

1º lote - 31 de maio

2º lote - 28 de junho

3º lote - 31 de julho

4º lote - 30 de agosto

5º lote - 30 de setembro

Quem não foi contemplado agora, terá o valor corrigido quando receber. No caso do segundo lote, a Receita pagará 1% a mais da quantia a ser devolvida. Nos meses seguintes, a correção será de 1% e um acréscimo proporcional da taxa Selic, que atualmente está em 10,5% ao ano.