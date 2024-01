23 mil empresas foram abertas por mês no Paraná em 2023

Com 277.636, o Paraná fechou 2023 com o maior número de abertura de empresas dos últimos cinco anos. Foram 211.638 em 2019, 232.961 em 2020, 268.437 em 2021 e 266.074 em 2022.





O incremento nesse período foi de 31%. A informação está no boletim da Jucepar (Junta Comercial do Paraná) que faz um balanço do ano passado, divulgado nesta segunda-feira (8).

Publicidade

Publicidade





Com esse indicador, a média mensal foi de 23 mil novos registros no (CNPJ) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Todos os meses registraram mais do que 15 mil empresas abertas, com destaque para 27.823 de março, 26.219 de agosto e 25.409 de janeiro.





De acordo com a Jucepar, sete em cada dez novos registros em 2023 foram de MEIs (microempreendedores individuais) e dois em cada dez foram de LTDA (Sociedades Limitadas). Em doze meses foram emitidos 205.919 CNPJs de MEIs, 65.068 de LTDA e 5.548 de empresários.

Publicidade





Na sequência aparecem as naturezas jurídicas Sociedades Anônimas (fechada) com 644 registros, cooperativas com 223 CNPJs, Sociedades Anônimas (abertas) com 106, consórcio com 89 e outros tipos com 39.