Paraná tem 10 mil vagas de emprego disponíveis; Londrina registra mais de mil

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a primeira semana de 2024 com a oferta de 10.098 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 1.511 oportunidades. Em Londrina, que oferta 1.056 vagas, as funções que lideram são alimentador de linha de produção, com 170, auxiliar de linha de produção, com 161, técnico agrícola, com 50, e operador de processo de produção, com 40 oportunidades.





A região Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (3.104). São 218 vagas para atendente balconista, 210 para operador de telemarketing receptivo, 183 para operador de caixa e 170 para operador de telemarketing ativo.



Publicidade

Publicidade





Na capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 340 vagas para atendente de lanchonete (218), auxiliar de cozinha (59), auxiliar de padeiro (28), servente de obras (22) e vendedor interno (13). São destaque ainda, em Curitiba, as vagas disponíveis para quem possui nível superior nas áreas de pedagogia (4), administração (2), logística (1), fonoaudiologia (1) e contabilidade (1).





A região de Cascavel tem 3.075 vagas, com 551 oportunidades para auxiliar de linha de produção, 330 para abatedor de porco, 100 para abatedor de aves e 100 para pescador industrial.

Publicidade





Campo Mourão (803), Foz do Iguaçu (750) e Umuarama (470) são regiões com grandes ofertas. Em Campo Mourão, os destaques são para safrista (74), auxiliar de linha de produção (52), alimentador de linha de produção (48) e soldador (48).





Na região de Foz do Iguaçu há oferta de emprego para as funções de auxiliar de linha de produção, com 319 oportunidades, alimentador de linha de produção, com 66, operador de caixa, com 54, repositor em supermercados, com 44. Em Umuarama, são ofertadas 221 vagas para auxiliar de linha de produção, 55 para Magarefe, 20 para servente na construção civil e 19 para vendedor interno.

Publicidade





As regiões de Jacarezinho, Paranaguá, Maringá e Guarapuava também têm vagas abertas. No Litoral, por exemplo, há 18 vagas para varredores de ruas, 13 para balconistas de açougues, nove para operadores de caixa e sete para atendentes de padaria.