Quase 67% dos paranaenses pretendem presentear no Dia das Crianças

Outubro está chegando e a criançada está ansiosa para receber os presentes do Dia das Crianças, um verdadeiro Natal antecipado.





E estão animadas com razão, pois a sondagem realizada pela Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) e pelo Sebrae/PR mostra que 66,9% dos paranaenses pretendem presentear no próximo dia 12 de outubro.

O percentual é menor do que no ano passado, quando 74,4% das crianças seriam presenteadas, mas esta é a terceira maior intenção de compras da série histórica da pesquisa, iniciada em 2016. O principal motivo para não presentear é não ter uma criança no círculo familiar ou social.







O coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt, explica que a comemoração da data foi instituída em 1924 no Brasil, e é um grande estímulo para o varejo no segundo semestre.

“A pesquisa do Dia das Crianças demonstra que dois terços da população paranaense pretendem presentear, voltando os brinquedos a se destacar com relação aos outros tipos de presentes para o público infanto-juvenil. Embora as compras pela internet se sobressaiam, o comércio tradicional lidera a preferência para a aquisição”, reitera.





TIPO DE PRESENTE







Quem tem criança em casa já deve ter recebido alguma dica ou até mesmo uma lista com os itens mais desejados. Obviamente, os brinquedos despontam na preferência e serão a escolha de 69,6% dos consumidores, percentual bastante acima dos 55,6% mencionados na sondagem do ano passado.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: