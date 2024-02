Abelhas ajudam na produtividade da soja, indicam estudos da Embrapa

Digite aqui seu texto...Nos campos de soja, que têm se consolidado cada vez mais como carro-chefe do agronegócio brasileiro, um pequeno aliado pode desempenhar papel fundamental no aumento da produtividade. A presença de abelhas - que são os principais agentes polinizadores do mundo - nas proximidades das lavouras, conforme estudos demonstram, pode ser bastante benéfica para sojicultores e apicultores.







“A soja foi chegando cada vez mais perto das abelhas, e é uma florada interessante, em um momento não tão favorável para as abelhas. Essa associação surgiu naturalmente e a gente observa vantagens para ambos”, diz Heber Luiz Pereira



Os resultados positivos dessa relação já são conhecidos há alguns anos, explica o engenheiro agrônomo Decio Luiz Gazzoni, pesquisador da Embrapa Soja, e é “perfeitamente possível” ter uma integração entre as duas atividades, desde que boas práticas sejam adotadas.



A Embrapa está desenvolvendo um projeto no Paraná, na região de Maringá, no Mato Grosso do Sul, em Dourados, e no Rio Grande do Sul, em São Gabriel, para validar a tecnologia. As regiões escolhidas vinham sofrendo com a mortalidade das abelhas.



“O projeto gira em torno disso e escolhemos alguns parceiros, explicamos o que era e obtivemos deles o compromisso de observarem essas regras para confirmar se, efetivamente, os dois lados adotarem as regras, nós eliminamos esse problema de mortalidade de abelhas”, pontuando que, desde o início do projeto, há dois anos, não houve nenhum incidente. “Tudo correu perfeitamente bem.”