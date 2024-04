Aeroporto de Londrina completa 68 anos

A segunda cidade mais populosa do Paraná possui também um dos aeroportos mais movimentados e importantes do Estado. Nesta segunda-feira (8), o Aeroporto Governador José Richa, administrado pela CCR Aeroportos em Londrina, completa 68 anos. São mais de 55 mil passageiros circulando todos os meses pelo terminal que iniciou sua história em 1956. Com um investimento de R$185 milhões, a CCR Aeroportos irá entregar um terminal reformulado até o fim de 2024, com um novo e moderno terminal de passageiros, nova área de embarque com pontes de conexão, pavimento superior com novas lojas e restaurantes.



Na área externa, implantação de sistemas de luzes, ampliação da pista e construção de toda a infraestrutura necessária para que o ILS seja instalado pelos órgãos competentes.