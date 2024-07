Pix Automático será lançado para a população em junho de 2025

O lançamento do Pix Automático para a população será no dia 16 de junho de 2025. A definição foi anunciada pelo BC (Banco Central) nesta segunda-feira (22), através da Resolução BCB N° 402, publicada no site da instituição.







O objetivo da nova ferramenta é facilitar cobranças recorrentes, que é a modalidade em que o usuário paga periodicamente para ter acesso a um produto ou serviço, e aumentar a eficiência da cobrança periódica.

O Pix Automático poderá ser usado como forma de recebimento por empresas de diversos tamanhos e setores de atuação. Entre elas, estão faturas de concessionárias de serviço público de luz, água, telefone; mensalidades de escolas e faculdades; academias; condomínios; clubes sociais; planos de saúde; serviços de streamings; portais de notícias; clubes por assinatura e empresas do setor financeiro.





Com a nova modalidade, o BC calcula que as empresas que receberão por essa modalidade de pagamento vão conseguir diminuir os custos de cobrança, pois a operação independe de convênios bilaterais, como ocorre atualmente no débito em conta, e usa a infraestrutura já criada para o funcionamento do Pix.

Outra vantagem apontada pelo BC é a possível redução da inadimplência, já que os pagamentos ficarão programados na conta do cliente.