Aeroporto de Londrina terá voos diretos para Maceió e Porto Seguro na alta temporada

Bancos vão ao STF contra juros do consignado do INSS

“Será um período muito importante para o nosso aeroporto, pois marca a nossa primeira alta temporada em um aeroporto completamente reformado e ainda mais confortável. Essa ligação entre Londrina e a região Nordeste já é tradicional e sempre nos empolga, pois impacta a movimentação com ótimos números”, afirma Juliano Duarte, gerente do terminal.

Ambas as rotas vão ter início em dezembro e seguirão até o fim de janeiro. Para a capital alagoana, os voos ocorrerão todos os domingos, com o primeiro voo que saiu neste domingo (8), enquanto o voo para o município baiano vai ser feito às sextas-feiras, a partir de 13 de dezembro.

O Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, vai conectar o Norte do Paraná ao Nordeste do Brasil. O terminal, administrado pela CCR Aeroportos, vai ter voos diretos para Maceió, em Alagoas, e Porto Seguro, na Bahia, durante a alta temporada. As rotas serão operadas pela Azul e as passagens já estão à venda.

Gramado volta para rota do turista brasileiro com reabertura de aeroporto no RS

Gramado volta para rota do turista brasileiro com reabertura de aeroporto no RS





ATRATIVOS NORDESTINOS

Publicidade





Maceió é um destino que combina belezas naturais, história e cultura nordestina. A Praia de Pajuçara, com suas águas cristalinas e corais visíveis, é um dos cartões-postais da capital, oferecendo passeios de barco às piscinas naturais repletas de vida marinha.





Além disso, praias próximas, como a do Francês, encantam com esportes náuticos e deliciosas opções gastronômicas, especialmente pratos com frutos do mar, como a “paella brasileira”.

Publicidade





No campo das atrações culturais, Maceió se destaca pelo Museu Théo Brandão, que retrata o folclore e as tradições alagoanas, e pelo Centro Histórico, reconhecido por sua arquitetura preservada.





A região também oferece passeios como o Quilombo dos Palmares, um marco da cultura negra e quilombola, situado a 80 quilômetros da capital.

Publicidade





Com catedrais, teatros, mercados e uma atmosfera rica em história, Maceió proporciona experiências completas, tanto para quem busca lazer quanto para os apaixonados por cultura.





Já os viajantes que optarem pela Bahia durante as férias encontrarão em Porto Seguro um verdadeiro oásis de lindas praias, resorts e tranquilidade. Dividida em distritos, em uma mesma viagem os turistas podem conhecer as praias de Trancoso, Arraial d’Ajuda e Caraíva. Os cenários prometem encantar os visitantes.





O legado cultural de Porto Seguro é marcante. A cidade recebeu a primeira caravana portuguesa, em 1500, e abriga edifícios e artefatos datados do século XVI, como a Cidade Histórica, com museus e igrejas que preservam a história do Brasil.





“São dois dos destinos mais famosos do Brasil, conhecidos internacionalmente, e que os londrinenses e moradores de toda a região poderão conhecer com mais agilidade em uma rota direta”, complementa Duarte.