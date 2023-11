Após Black Friday 'flopada', varejo aposta fichas na Cyber Monday

Black Friday frustra comércio em 2023 com recuo de até 15% no faturamento

Ainda sem ter alcançado a mesma popularidade da sexta-feira de compras no Brasil, a segunda-feira cibernética –nome da data em tradução literal do inglês– já é importante no calendário comercial. O varejo considera o dia entre as estratégias para conquistar consumidores e impulsionar as vendas.

Levantamento do Buscapé feito a pedido da Folha aponta smartphones, aparelhos de ar-condicionado, TV, geladeira, notebook e fogão como as categorias com mais alertas de preço –recurso que informa qual é o melhor momento para você comprar aquele produto–neste sábado (25). O dado indica os produtos de interesse dos usuários da plataforma.

Criada em 2005 nos Estados Unidos para aquecer as vendas online, a Cyber Monday ocorre sempre após a Black Friday e o feriado de Ação de Graças. No Brasil, a data foi lançada com a Black Friday, em 2011, e há lojistas que esticam suas ofertas pela semana, na Cyber Week.

Segundo a Nubimetrics, plataforma voltada aos vendedores do ecommerce, como a data é o último período promocional de vendas antes do Natal, acaba sendo o momento de impulsionar a demanda do comércio online para reduzir o estoque remanescente da Black Friday.

Na análise da consultoria, o que foi tendência na Cyber Monday 2022 pode ser repetir em 2023. Por exemplo, os consumidores tendem a procurar por itens relacionados à sazonalidade, como os aparelhos de ar condicionado e ventiladores e artigos para o período das festas de fim de ano.

A Amazon encerra sua semana de ofertas nesta segunda, com descontos de até 70% em produtos de diversas categorias. Para livros e e-Books de literatura, ficção, mangás, quadrinhos e infantis em marcas como Harper Collins, Companhia das Letras, Arqueiro e Planeta até 80%.

Para clientes Amazon Prime, além de frete grátis, a empresa oferece aluguel de filmes populares por até R$ 9,90 na Loja Prime Video e desconto de até 70% na assinatura de canais do Prime Video Channels.

A Amazon afirma que, nesta edição, 15% das vendas da Loja Pequenos Negócios serão destinadas ao Instituto Escola do Povo G10 Favelas. Basta aplicar o filtro "Pequenos Negócios" na busca para encontrar produtos oferecidos por esses vendedores parceiros.

E para conscientizar sobre o mês da Consciência Negra, durante todo o mês de novembro, a empresa tem página Singularidades Negras, voltada para indicações de livros, produtos de beleza, moda e outros.

A devolução de produtos comprados pelo Amazon.com está com prazo estendido até o fim de 2023. Segundo a empresa, grande parte dos itens comprados entre 1º de novembro e 31 de dezembro de 2023 podem ser devolvidos até 31 de janeiro de 2024.

O Mercado Livre afirma que bateu recorde de vendas, registrando sua melhor Black Friday, com crescimento de 80% em vendas brutas nos dias 23 e 24 de novembro. A campanha de descontos em parceria com a TV vai até quinta (30).

O Grupo Casas Bahia prorroga os descontos da Black Friday entre os dias 27 e 30 de novembro. A rede, dona das marcas Casas Bahia, Ponto e Extra.com, permite o parcelamento da compra em até 30 vezes no cartão da marca Ponto. Pelo site Extra.com, há itens com até 70% de desconto.

As ofertas atingem a linha branca (geladeira, fogão, micro-ondas, ar condicionado, máquina de lavar), móveis, televisão e smartphones. O grupo também irá atender pelo WhatsApp, direcionando o cliente a um vendedor mais próximo do seu CEP.

Entre as gigantes asiáticas do comércio eletrônico, a estratégia de vendas aparece em forma de cupons, descontos e frete grátis.

A Shopee terá ofertas exclusivas em produtos de tecnologia. Os consumidores terão acesso a cupons de até R$ 70 de desconto, além de ofertas com até 50% de desconto em uma variedade de produtos tecnológicos.

A Shein terá mais de 300 mil produtos diversos com até 90% de desconto.

Marcas esportivas também querem atrair a atenção de seus clientes com descontos em seus sites próprios. A Topper e a Rainha selecionaram calçados e roupas para dar descontos de até 60% até quinta-feira (30). Nas lojas físicas, a promoção se estende até o dia 3 de dezembro.

O Mundo Verde, rede de produtos naturais e orgânicos, oferece desconto de até 25% em itens de marca própria até 30 de novembro. Os florais de bach ansiedade, tensão e estresse, por exemplo, saem por R$ 24,90 cada.

A rede de cafeterias Havanna dá 30% de desconto em todo o site, exceto os produtos da categoria "promoção".

Até esta segunda, a Taco Bell, tem a oferta "Compre 1, Leve 2" no pedido de qualquer taco ou burrito individual (exceto as versões Burrito de Crispy Chicken e Miniburrito de Kit Kat).

No estado de São Paulo, a ação ocorrerá nas unidades do Shopping Center Norte, Aricanduva, Bourbon, Center 3, Pátio Paulista, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Mooca Plaza, Morumbi, SP Market, Eldorado, Ibirapuera, Tamboré, Grand Plaza, em Santo André; Park São Caetano, em São Caetano do Sul; Internacional Shopping, em Guarulhos; Dom Pedro, em Campinas; Vale Sul em São José dos Campos; Shopping Jundiaí, em Jundiaí, Rio Preto Center Shopping, em São José do Rio Preto.

Os usuários do Westwing Clube poderão conferir campanhas com seleção de marcas como Wolff, Emma, Lyor, Le Creuset, Trussardi, Stanley, Kitchenaid com até 60% de desconto. Também há 10% de desconto em pagamentos por meio do Pix e frete grátis no Westwing Now para pedidos acima de R$ 799.