Após privatização, Copel faz palestra em Londrina para quem quer migrar para mercado livre de energia

A partir do 1º de janeiro de 2024, clientes com tarifas do grupo A (atendidos em média tensão), com demanda contratada superior a 30 kW, poderão optar pela compra de energia elétrica de qualquer fornecedor. Dessa forma, esses consumidores também terão a liberdade de escolha e acesso a preços melhores, trazendo alternativas para aumentar a competitividade das nossas indústrias.



A Copel Mercado Livre fará uma apresentação dos benefícios, atualizações e esclarecimentos sobre o tema “Mercado Livre de Energia”, na próxima terça-feira, em Londrina.



Segue link de Inscrição: https://forms.office.com/r/vnmT49nWCk

EVENTO GRATUITO | PRESENCIAL | VAGAS LIMITADAS

Data: 05/12/2023

Horário: 18h30 às 20h00

Local: Secovi: Endereço: R. Rolândia, 295 - Aurora, 86060-430 | Londrina – PR