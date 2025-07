Aposentados do INSS têm até novembro para aderir ao acordo de ressarcimento nas agências dos Correios

Os primeiros ressarcimentos de valores debitados indevidamente das contas de aposentados e pensionistas do INSS começaram a ser pagos nessa quinta-feira (24). Os segurados podem aderir ao acordo de ressarcimento em mais de 5 mil agências dos Correios, que continuarão oferecendo o serviço até novembro. Nas unidades com maior demanda, a estatal está reforçando o atendimento para melhor acolher os beneficiários. Desde o início da ação, mais de 2,5 milhões de atendimentos já foram realizados nas agências da empresa. No Paraná, foram feitos 132,2 mil atendimentos, em 410 agências habilitadas.

Com o início da fase de adesão ao ressarcimento, os Correios estão adaptando o atendimento para absorver o aumento no fluxo de pessoas. Somente na segunda-feira (21), quando foram anunciados os lotes de pagamento pelo governo federal, foram registrados mais de 150 mil atendimentos - um volume acima da média, desde o início da ação.

Nas principais unidades, a empresa disponibilizou guichês exclusivos e senhas específicas para o atendimento de aposentados. A estatal continuará atuando nos próximos meses para garantir um atendimento ágil, especialmente para quem necessita de contato presencial.

Acolhimento e inclusão

O trabalho realizado nas agências dos Correios foi acompanhado de perto pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, que visitou uma unidade em Taguatinga (DF) nessa quinta-feira (24). Durante a visita, o ministro acompanhou o atendimento à beneficiária Elena Costa Freitas, que sofreu descontos indevidos em dois benefícios: aposentadoria e pensão. “Tínhamos ido até o INSS e não conseguimos resolver. Então falei para a minha mãe: ‘vamos aos Correios’. E aqui foi super rápido, super tranquilo. Demos entrada, colocaram o CPF dela e já apareceu a empresa que fez o desconto”, relatou Sheila Gomes, filha de Elena.

“Foi uma parceria acertada, porque os Correios têm capilaridade, as agências estão espalhadas por todos os municípios, do país inteiro. Portanto, é uma potência em termos de distribuição. Temos expectativa de que esse índice de atendimento, que já chegou a 2,5 milhões de aposentados e pensionistas, ainda cresça bastante”, declarou o ministro Wolney Queiroz.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, destacou a importância do acolhimento que está sendo prestado pelos atendentes da estatal em todo o país. “Estamos priorizando a atenção aos idosos. Na oportunidade, quero agradecer a todos as empregadas e empregados que estão atuando na linha de frente nessa grandiosa ação social de apoio aos aposentados e pensionistas. Seguimos disponíveis e de portas abertas para garantir mais esse direito aos segurados”, comentou o gestor.

Com atendimento seguro e humanizado, os Correios seguem oferecendo, até novembro, os seguintes serviços:

• Consulta sobre descontos no benefício;

• Contestação de descontos não autorizados;

• Confirmação de descontos autorizados;

• Após 15 dias úteis, validação ou contestação da Resposta da Entidade Associativa;

• Adesão ao acordo de ressarcimento.

Para ser atendido, basta apresentar um documento oficial com foto. Caso o segurado não possa comparecer, é possível nomear um representante legal devidamente identificado ou um procurador com procuração válida.

Trabalho conjunto

Em parceria com o INSS, os Correios iniciaram o atendimento aos beneficiários em 30 de maio. O serviço foi idealizado especialmente para quem tem dificuldade com canais digitais.

Na primeira fase, aposentados e pensionistas puderam consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos indevidos. Na segunda etapa, foi possível verificar as respostas das entidades responsáveis pelos descontos.

A iniciativa ampliou significativamente o número de beneficiários atendidos, especialmente em regiões onde o INSS não possui unidades próprias.

Com mais de 5 mil agências próprias, os Correios assumiram o papel de elo entre os cidadãos e seus direitos, promovendo inclusão social e garantindo um atendimento confiável e prioritário — reforçando sua importância como braço do governo federal a serviço da população.

Cuidado com golpes

Nenhum servidor do INSS ou funcionário dos Correios está autorizado a visitar beneficiários em casa para oferecer este serviço. O atendimento é realizado exclusivamente pelos seguintes canais:

Em caso de dúvida, os aposentados e pensionistas devem sempre buscar os canais oficiais antes de tomar qualquer decisão.

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: