Apostadores de Londrina levam R$ 613 mil na Mega da Virada

Nenhum dos dois vencedores do grande prêmio da Mega da Virada era de Londrina, mas ainda assim fez apostadores da cidade muito felizes. Em pelo menos uma lotérica, um bolão saiu vitorioso. Foram 50 participantes que acertaram nove quinas e cerca de 180 quadras e deverão dividir um prêmio de mais de R$ 613 mil.

A lotérica pé-quente é a Colimas, que fica na Super Quadra Tupã, na avenida Duque de Caxias. Cada apostador do bolão vencedor pagou pouco mais de R$ 3 mil para concorrer à Mega da Virada. Eram dez apostas com 14 dezenas cada uma. As dezenas foram desmembradas e combinadas entre si.

No bolão, apenas o número 12 não foi incluído nas dez apostas. Ainda assim, a combinação resultou em nove quinas e cerca de 180 quadras. O valor de cada prêmio da quina foi de R$ 50.868,33 e para cada quadra, os ganhadores vão receber R$ 866,88. No total, os participantes do bolão serão contemplados com um prêmio de mais de R$ 613 mil, o que deve render mais de R$ 12 mil a cada um deles. Descontado o valor investido, eles terão um lucro aproximado de R$ 9 mil.



“A sorte é cega e ninguém vê. A vontade de ganhar tira o medo de perder. O grupo do bolão ficou hiperfeliz”, comentou o proprietário da lotérica e presidente do Sinlopar (Sindicato dos Empresários Lotéricos do Paraná), Aldemar Mascarenhas.







Segundo Mascarenhas, ainda não foi feito o rastreio de todos os prêmios que serão pagos a apostadores da Mega da Virada no Paraná, mas assim como aconteceu na lotérica dele, outros sortudos deverão iniciar 2022 com um dinheiro extra no bolso. "O Paraná é pé-quente e o Paraná é mais pé-quente ainda."