App do Itaú fica fora do ar em dia de pagamento e gera reclamações nas redes

O aplicativo do Itaú Unibanco apresentou instabilidade na manhã desta sexta-feira (3), afetando o recebimento de salário de muitos trabalhadores que utilizam o banco. Clientes relataram transtorno e indignação com a situação nas redes sociais.





Em nota, o Itaú Unibanco informou que identificou problemas no processamento de algumas transações. A instituição afirmou que o sistema está em processo de normalização e que os aplicativos continuam operacionais, embora os usuários ainda enfrentem dificuldades.





Ao entrar no aplicativo, uma mensagem de alerta informa: "Algumas transações em processamento podem impactar o extrato. Estamos normalizando. Desculpe o transtorno."





Ao tentar visualizar o extrato, outra mensagem aparece: "Tivemos um problema ao carregar os lançamentos".





A plataforma DownDetector, que monitora problemas em serviços online, registrou um pico de 100 reclamações às 9h28, a maioria relacionada à consulta de saldo.





Dados do site apontam que 59% das queixas envolvem saldo da conta, 22% problemas com PIX e 19% dificuldade para login no Internet Banking.





Nas redes sociais, clientes do banco expressaram indignação e ansiedade devido à demora para o pagamento de salário ser efetivado. Alguns chegaram a manifestar vontade de mudar de instituição.