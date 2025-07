Área plantada de trigo no Paraná reduz 27% em relação a safra 2023/2024

Os produtores paranaenses encerraram nesta semana o plantio de trigo, que cobre uma área estimada de 833,4 mil hectares. Essa extensão representa 27% a menos que a área plantada no ano passado. A informação é do relatório semanal de colheita e cultivo divulgado pelo Departamento de Economia Rural da Seab (Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento).





“As condições estavam excelentes até 25 de junho, porém as geadas impactaram as lavouras em estágios reprodutivos, que se concentravam à época na região Norte”, disse o analista da cultura no Deral, Carlos Hugo Godinho.

A projeção da safra de trigo 2024/2025 no Paraná era de 2,7 milhões de toneladas no início de julho. A estimativa era 16% superior às 2,3 milhões de toneladas colhidas na temporada anterior. A produtividade média deveria ficar em 3.220 quilos por hectare, valor acima dos 2.068 quilos por hectare registrados em 2023/2024.





Porém, há possibilidades de que esteja abaixo dos 2,7 milhões inicialmente esperados. Segundo Godinho, o principal indicativo de redução é a análise da condição das lavouras a campo. A nova estimativa de produção de trigo será divulgada pelo departamento no dia 31 de julho.





Atualmente 82% da área estão classificadas como boas, 11% como médias e 7% estão ruins. Antes do frio intenso havia 99% boas e 1% em condição média. “Também já preocupa o grande número de dias sem chuvas na maior parte dos municípios do Estado, sendo as precipitações previstas para os próximos dias aguardadas com muita ansiedade no campo”, afirmou Godinho.





