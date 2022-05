A Atlas Schindler vai investir R$100 milhões em Londrina com a construção em parque fabril de uma torre de testes de elevadores. Segundo a assessoria de comunicação da empresa, líder nacional em transporte vertical, o projeto prevê a maior torre de testes das Américas e aumentará a capacidade da companhia frente às demandas do mercado por elevadores para edifícios cada vez mais altos.

As obras estão previstas para iniciar ainda este ano e devem estar concluídas no primeiro semestre de 2024. Ainda segundo a assessoria de imprensa da Atlas, a nova torre terá aproximadamente 150 metros de altura e contará com 16 caixas de corrida totalizando até 17 instalações simultâneas para a realização de testes com elevadores.

Um prédio será construído também para comportar laboratórios e escritórios onde será alocado o time de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Schindler para as Américas, além de espaços de integração e showroom. O local concentrará um centro de inovação, tecnologia e desenvolvimento de produtos para atender as Américas e demandas globais.







O projeto total abrange 10 mil metros de área construída com investimento previsto da ordem de mais de R$ 100 milhões de em pesquisa e inovação.





