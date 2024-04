Aumenta número de 'caloteiros' no sistema da SPC/Acil no primeiro trimestre do ano

Os índices do Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) revelam que o mês de março reverteu a tendência de fevereiro, que apresentava um número maior de consumidores saindo do cadastro da inadimplência, fazendo com que o primeiro trimestre de 2024 termine com aumento da base de clientes com restrição ao crédito.





A quantidade de consumidores que não conseguiram manter suas dívidas em dia, no mês de março, aumentou 16,4% em relação ao mesmo mês de 2023.

O índice de consumidores que conseguiram negociar ou pagar as dívidas atrasadas, deixando o cadastro da inadimplência, cresceu 7,6% em relação a março de 2023.