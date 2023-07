Baixas temperaturas impactam preços de frutas e hortaliças no atacado

O frio tem provacado impacto nos preços das frutas e hortaliças comercializadas no país. Essa constatação é evidenciada no 7º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), que foi divulgado nesta quinta-feira (20), em Brasília, pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).





O boletim analisa a comercialização realizada nos entrepostos públicos de hortigranjeiros das principais centrais de abastecimento (Ceasas) do país, localizadas em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba, São José (SC), Goiânia, Brasília, Recife, Fortaleza e Rio Branco.



Publicidade

Publicidade





Segundo a Conab, o impacto tem sido observado na demanda e na oferta dos produtos, de forma a reduzir preços de produtos muito presentes nas mesas dos brasileiros, como alface, cenoura e tomate, bem como nas cotações de laranja, mamão e melancia.





“No caso da alface, a baixa ocorreu mesmo com uma diminuição também na quantidade de produto encontrado nos mercados analisados. Isso porque a demanda registrou redução mais intensa, comportamento normal para esta época do ano com temperaturas mais baixas, o que não permitiu a reação dos preços da folhosa”, explica a Conab.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: