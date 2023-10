Banco Central adia lançamento do Pix Automático para outubro de 2024

O lançamento do Pix Automático, nova função que vai permitir pagamentos recorrentes pelo Pix, que estava previsto para abril de 2024, foi adiado para outubro do mesmo ano. A decisão foi anunciada na terça-feira (3) na 20ª reunião plenária do Fórum Pix, dirigida pelo Banco Central do Brasil.







A 20ª reunião plenária do Fórum Pix divulgou o cronograma definitivo do Pix Automático, que viabilizará pagamentos periódicos de forma automática com autorização prévia do usuário pagador.





O lançamento foi adiado em razão da complexidade e múltiplas funcionalidades do que está sendo desenvolvido.





O cronograma definitivo prevê a divulgação de todo o arcabouço regulatório em dezembro deste ano e o lançamento pleno em outubro de 2024.