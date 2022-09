Bancos ficarão fechados no feriado de 7 de setembro; veja como pagar contas

Como será o pagamento de contas no feriado?







Contas de consumo como água, luz e telefone, entre outras, poderão ser pagas no dia útil seguinte, sem nenhuma cobrança adicional. A mesma regra vale para os carnês de pagamento.





A dica, porém, é conferir a data de vencimento no boleto. Segundo Walter Tadeu de Faria, diretor-adjunto de serviços da Febraban, em geral, os documentos costumam vir com datas ajustadas conforme o calendário de de feriados nacionais.





No caso do pagamento de impostos, em geral, o contribuinte precisa adiantar a quitação, conforme o calendário de vencimentos. Para demais títulos, se a data de vencimento cair quando não há expediente bancário, a orientação é tentar antecipar o pagamento ou fazer a quitação do débito por meios remotos, como celular, computador, telefone ou caixa eletrônico.





Os boletos bancários que já estiveram cadastrados no débito automático serão pagos normalmente, como ocorre a cada mês.





As regras de pagamentos de contas valem para qualquer título, incluindo prestação da casa própria, aluguel, condomínio e TV a cabo, por exemplo.





Pagamentos do INSS serão interrompidos no 7 de setembro O calendário de pagamento dos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) será interrompido neste 7 de setembro. Os depósitos voltam ao normal na quinta-feira (8), quando serão pagos os benefícios referentes ao mês de agosto para segurados que recebem um salário mínimo (R$ 1.212) e têm número final de cartão zero.





Aposentados e pensionistas que recebem valores maiores que o mínimo até o teto previdenciário de R$ 7.087,22 neste ano e têm número de benefício com finais cinco e zero, descartando o dígito verificador, também receberão no dia 8.