Bolo Tributário informa em Londrina sobre a carga de impostos no Brasil

O Sescap-Ldr (Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de Serviços Contábeis de Londrina e Região) realizou na quarta-feira o "5º Bolo Tributário" no Calçadão de Londrina (em frente ao Banco do Brasil). A atividade teve como objetivo mostrar para população o quanto se paga de tributos no Brasil, como esse recurso deveria ser aplicado, ao mesmo tempo, chamar a atenção da população e autoridades para a elevada carga tributária, e também destacar o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. Foi exposta uma relação de produtos com os percentuais de impostos que incidem sobre cada um deles.

Marcelo Odetto Esquiante, presidente do Sescap-Ldr afirmou que a atividade quer conscientizar a população sobre quanto ela paga de impostos sobre os produtos que consome. “Muita gente acha que não paga imposto e só acha que a tributação só ocorre pelo IRPF (Imposto de Renda sobre Pessoa Física), no entanto todos os produtos que a gente consome tem um percentual de imposto embutido. A conta de luz, por exemplo, 48,28% do que a gente paga é imposto. Na aquisição da cesta básica quase 20% é imposto.”, declarou Esquiante.



Ele relatou que muita gente não tinha noção disso. “Foi engraçado um episódio, pois quando colocamos a prateleira com os produtos e com o percentual de impostos, tinha um vidro de perfume e uma senhora perguntou se estávamos vendendo perfume. Quando falamos que não e que estávamos mostrando quanto cada produto tem de imposto embutido, ela falou que não paga imposto. Ela achava que não paga nada, porque não declara o IRPF.”





O perfume importado paga 78,99% de imposto e o nacional paga 69,13%. “Muita gente falou que não paga imposto, mas isso não é real.” Ele exemplificou que as bebidas alcoólicas, por exemplo, estão entre os produtos que mais pagam impostos. A cachaça paga 81,7% de imposto sobre o valor final do produto. O chope paga 62,20%. O vinho importado paga 59,73% e a cerveja paga 42,69%. “Por ser supérfluo, o imposto é maior. Mas alguns itens básicos possuem uma alta carga tributária. Materiais escolares, por exemplo, possuem itens como o papel sulfite que possui 37,77% de carga tributária. A caneta tem uma carga tributária de 49,95%. Essa taxação também ocorre nos produtos de maior necessidade como o feijão, que paga 17,24% de imposto, o açúcar possui carga de 30,6% de tributos e o pão francês paga 16,86%. A máscara que usamos durante a pandemia 30,16% de imposto”, ressaltou.





