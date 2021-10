Caixa inicia pagamento da 7ª parcela do auxílio emergencial para quem não é do Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira (20) a sétima –e última– parcela do auxílio emergencial 2021 para o público em geral –trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico. O depósito da verba será feito na ordem do mês de nascimento, portanto, os aniversariantes de janeiro recebem hoje –quem nasceu em dezembro, recebe em 31 de outubro.

Os trabalhadores elegíveis vão tem direito a valores entre R$ 150 e R$ 375. A quantia será depositada na poupança digital, disponível pelo aplicativo Caixa Tem, e poderá ser usada para o pagamento de boletos em geral e compras com o cartão de débito digital.

O saque e a transferência do dinheiro podem ser feitos a partir de 1º de novembro e também serão liberados de acordo com o mês de aniversário. Os nascidos em dezembro poderão sacar em 19 de novembro.





O último ciclo de pagamentos do programa começou na segunda-feira (18) para beneficiários do Bolsa Família. A verba, paga conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social), está disponível para as famílias com NIS final 1, 2 e 3, o último, autorizado nesta quarta.

O auxílio é pago a famílias com renda, por pessoa, de até meio salário mínimo (R$ 550) e renda mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.300).





Para o público do Bolsa Família, recebe-se o benefício com maior parcela, ou o próprio valor do Bolsa Família ou o auxílio.





Todos os meses, o Ministério da Cidadania revisa a elegibilidade dos trabalhadores para receber o dinheiro. Para saber se vai continuar recebendo, o cidadão deve acessar o site Consulta Auxílio e preencher os dados.