Calculadora desenvolvida pela Folha de Londrina simula troca do consignado privado para CLT

A Folha de Londrina desenvolveu uma calculadora de troca de consignado privado pelo consignado CLT para facilitar a vida do trabalhador que deseja avaliar a possibilidade de transferir seu empréstimo para uma modalidade com juros mais baixos e condições mais vantajosas.





Para usar a ferramenta, basta informar o saldo devedor atual do seu consignado privado, a taxa de juros mensal e o prazo restante para pagamento. Em seguida, informe o valor do novo empréstimo que deseja contratar, a taxa de juros do consignado CLT e o prazo desejado para quitar essa nova dívida.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com esses dados, a calculadora realiza o cálculo das parcelas mensais e do custo total de cada opção, mostrando de forma clara o valor da parcela atual, o custo total do empréstimo vigente, a parcela do novo consignado CLT e o custo total estimado após a troca. Além disso, indica a economia potencial que você pode ter ao optar pela portabilidade.





Essa simulação ajuda o trabalhador a tomar uma decisão consciente, entendendo se a troca realmente traz benefícios financeiros e se encaixa no seu orçamento, antes de iniciar o processo de portabilidade junto às instituições financeiras.