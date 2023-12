Canto do MARL realiza Mostra Cultural e Feirão da Resistência neste sábado

Neste sábado (9), o Projeto Cultura em Resistência, programação que comemora os 10 anos do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina (MARL), irá realizar o último cortejo público em homenagem ao tempo de execução do Movimento. Ao longo do dia, o MARL irá promover, com grupos de artistas que residem na Vila Cultural Canto do MARL, uma mostra cultural em paralelo às ações do coletivo Feirão da Resistência e da Reforma Agrária.





Aos interessados, as atividades são gratuitas e serão executadas na sede do MARL, localizada na avenida Duque de Caxias, 3.241, Centro, a partir das 9h, com o Feirão, iniciativa que teve início em 2017, conhecida pelas feiras mensais realizadas na cidade, e que, hoje, conta com os integrantes Vanessa Coutinho, Josemar Lucas, Ana Paula Berehulka, Kelly Ferrer Nagahara, Maria Zannata, pessoas que atuam de forma contínua e voluntária.

O coletivo atua como uma feira cultural que abriga diversos segmentos de economia política e solidária, dentre os quais alimentação, produtos orgânicos e agroecológicos, produtos artesanais, lançamentos de livros de autoras/es locais, música, intervenções e exposições artísticas e rodas de conversas.





Na ocasião, haverá música ao vivo com o músico Guto Medalha, a dupla Edna Aguiar e Pedro José, e o grupo Trinca do Samba; rodas de conversa com o Projeto Paidéia; contação de histórias afro-pindorâmicas com Erica Liranço; espetáculos teatrais com os grupos Fábrica do Teatro do Oprimido (FTO) e Caos e Acaso; lançamento do livro “Marcas no Corpo: Aproximações entre arte, violência e gênero”, escrito por Renata Santana e a exposição fotográfica “Leno: queria nascer flor”.

Já o Cortejo está previsto para começar a partir das 10h no Calçadão de Londrina, em frente ao Banco do Brasil (BC) seguindo em direção ao Canto do MARL. No mesmo local, compondo o calendário de programações artísticas do 89° Aniversário de Londrina, irá ocorrer uma apresentação da turma do quarto módulo do Curso Livre de Teatro de Rua, ministrado pelo professor e artista Rogério Francisco Costa.





A performance “Estranha Natureza”, que conta com os artistas Amabyle, Bárbara Neves, Camila Braga, Camila Freitas Lanfrede, Fabiane Maximino, Josemar Lucas, Regina Rossa e Túlio Padilha, apresenta uma serpente cósmica que aterrissa em uma terra distante e os tripulantes da canoa-nave-cobra se deparam com outros seres. As relações que se estabelecem neste lugar revelam a força de renovação da vida. A vida é uma dança, cuja coreografia é composta pelos passos dados por cada pessoa e dançada por um grande corpo coletivo onde neste movimento tudo se renova. Todas as atividades estão previstas para serem encerradas às 17h.

Segundo o integrante da comissão organizadora, Josemar Lucas, o Canto do MARL é um espaço importante para Londrina e região, pois é um lugar que impulsiona a cultura e permite o encontro de várias tendências e manifestações artísticas como teatro, dança e música. “Neste evento de sábado, em conjunto com o Feirão da Resistência, que em junho deste ano completou seis anos, vamos ter um momento de encerramento de atividades deste ano perto de uma data tão simbólica que é o aniversário de Londrina”, ressaltou.