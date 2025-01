Chocolate Surpresa é relançado, mas sem cartão impresso

Começa a chegar as mercados nos próximos dias a nova edição dos chocolates Surpresa, produto de sucesso do portfólio da Nestlé nos anos 1980 e 1990 e que foi vendido até 2003.





Aos nostálgicos millennials que se lembram da expectativa de encontrar um cartão inédito dentro da embalagem -os cards vinham com imagens de animais e informações sobre eles-, o relançamento pode soar incompleto. Os cartões do novo Surpresa serão apenas virtuais.





Segundo a Nestlé, o modelo atende aos novos tempos. O acesso ao cartão será feito por meio do QR Code, o que levará o consumidor a um ambiente virtual. Lá, será possível interagir com o animal por meio de realidade aumentada ou armazená-lo na plataforma de jogos Roblox.





Essa é outra novidade ligada ao relançamento do chocolate, a criação do jogo Mundo Surpresa, desenvolvido pela Rogue Unit. Nele, o jogador terá uma fazenda onde poderá cultivar cacau, pimenta, açaí e coco. Lobo-guará, onça-pintada e tucano, os três protagonistas das embalagens do novo Surpresa serão os animais ajudantes do fazendeiro.





A Nestlé diz ver a volta do Surpresa como uma oportunidade de apresentar o chocolate às novas gerações. Segundo a companhia, havia milhares de pedidos pelo relançamento do tablete com imagens de animais.





Em 2022, leitores da Folha de S.Paulo apontaram o chocolate como o doce de que mais sentiam falta.





A expectativa da empresa é a de que os chocolates cheguem às gôndolas entre o final de janeiro e o início de fevereiro. As vendas para varejistas começaram no último dia 15.





As barras de chocolate terão 15 variações de estampas nos tabletes.





O Surpresa será produzido com cacau sustentável da iniciativa NCP (Nestlé Cocoa Plan) da companhia, que atualmente já é usado na fabricação de Kitkat, Chocobiscuit, Chocotrio, Prestígio, Alpino, Talento, Caribe, Nescau, Negresco, Chocolate Dois Frades, Passatempo e Suflair.





Segundo a Nestlé, a retomada do Surpresa levou dois anos, período necessário para a definição da receita do chocolate, o desenvolvimento dos moldes, da embalagem e a criação do jogo.





"Surpresa marcou uma geração com seu sabor único e uma experiência memorável de 1980 até os anos 2000", diz a diretora de marketing de chocolates Tatiana Perri. "Trabalhamos para resgatar a memória afetiva do seu público fiel, mas também para trazer inovação e interatividade para as novas gerações."





O jogo Mundo Surpresa prevê, segundo a fabricante, que o cultivo de cacau e demais variedades agrícolas sigam os princípios da agricultura regenerativa. O desenvolvimento do jogo incluiu visitas a uma fazenda que integra o NCP no Espírito Santo.