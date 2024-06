Cidade Industrial é aposta para impulsionar economia em Londrina

Em até 90 dias deverá ser lançado o edital para comercialização das áreas da Cidade Industrial de Londrina. Vencida essa etapa, as empresas selecionadas para operar no local poderão elaborar os seus projetos e a expectativa é que até o final deste ano as indústrias estejam trabalhando na instalação de suas unidades fabris.





Apontada pela administração municipal como um “marco na história da cidade”, a implementação do complexo é a grande aposta para alavancar o setor da indústria e impulsionar o desenvolvimento econômico, com a geração de empregos e o incremento na arrecadação de impostos.



Embora não seja o principal setor na abertura de novos postos de trabalho, tanto em Londrina quanto na maior parte do país, as movimentações na indústria têm forte impacto econômico.





A CNI (Confederação Nacional da Indústria) calcula que a cada R$ 1 produzido na indústria nacional, R$ 2,43 retornam à economia, uma das razões pelas quais este setor é apontado como estratégico no processo de desenvolvimento.

A potência da produção industrial fica ainda mais evidente quando comparada com outros setores. No agronegócio, a proporção é de R$ 1,75 para cada R$ 1 produzido e, no comércio e serviços, R$ 1,49.





No cenário local, o fortalecimento da indústria é considerado um fator indispensável para alavancar a economia, especialmente o mercado de trabalho.

“Em que pese uma das características da economia de Londrina ser a diversificação, não há dúvida de que entre os setores econômicos, a indústria tem um papel muito importante. Tem uma capacidade de acrescentar transformação dentro da cidade, o que aumenta o PIB (Produto Interno Bruto) e agrega valor”, disse o presidente da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Fábio Cavazotti.





A criação de empregos no município vai bem. Desde agosto de 2020, quando o país estava apenas no início do enfrentamento da pandemia de Covid-19, o balanço do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, praticamente só apontou resultados positivos.





