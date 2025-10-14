CMTU abre credenciamento de ambulantes para Finados

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informa que estarão abertas, de 20 a 24 de outubro, as inscrições para comerciantes interessados em explorar os espaços públicos em frente aos cemitérios municipais, em decorrência do Dia de Finados. Os espaços públicos demarcados poderão ser utilizados nos dias 31 de outubro e 1º e 2 de novembro (Finados), em frente aos cemitérios Padre José de Anchieta, São Paulo, João XXIII, São Pedro e Jardim da Saudade.





Neste locais poderão ser comercializados, por meio de barracas, tenda ou banca sobre a calçada, produtos pertinentes ao Dia de Finados, como flores naturais, velas, fósforo, água mineral e bebidas industrializadas, entre outros. Por outro lado, estarão proibidas as comercializações de bebidas alcoólicas, produtos derivados do tabaco, flores artificiais e artesanais, entre outros.

Publicidade

Publicidade





A taxa é de R$ 204,94 por vaga, que é de 2 metros quadrados. Cada espaço terá dimensões de 1 x 2 metros, previamente demarcado e numerado na calçada em frente dos cemitérios. Os interessados deverão seguir os parâmetros do artigo 140 da Lei nº 13.903/2024 (Código de Posturas), que pode ser acessado aqui.





Segundo o diretor de Operações da CMTU, Fernando Porfírio, a companhia procura organizar os pontos para facilitar beneficiar a todos. “Queremos beneficiar os ambulantes, mas sem prejudicar os pedestres e os clientes das barracas que naturalmente circulam em grande quantidade na frente dos cemitérios nestas datas”, disse.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Os pedidos para inscrição devem ser protocolados no Setor de Protocolo e Atendimento da companhia (Rua Professor João Cândido, 1213, Centro, em horário comercial), conforme determinado no Edital, que pode ser consultado no site da CMTU clicando aqui.



