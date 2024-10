CMTU vai leiloar veículos apreendidos em fiscalizações de trânsito em Londrina

Já entre os enquadrados como sucatas, que não têm direito à documentação e transferência e cujo retorno às ruas é proibido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), 186 são veículos de passeio, 158 são motocicletas e 2 são caminhões. Nos dois primeiros casos, os lances mínimos são de R$ 100, passando para R$ 3 mil no terceiro. Os arremates irão ocorrer exclusivamente pela internet, na modalidade maior lance, no site do leiloeiro.





Todas as unidades, capazes ou não de rodarem no trânsito, serão comercializadas no estado de conservação em que se encontram, sem qualquer garantia da CMTU ou da empresa que gerencia o pátio. Os lotes estarão disponíveis para visitação e análise dos interessados de 4 a 8 de novembro, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h. O agendamento das visitas poderá ser feito nos mesmos horários, pelo WhatsApp (43) 98837-2787, já a partir desta quinta-feira (31).

Publicidade





Ao realizar o cadastro no site oficial do leilão, o interessado declara ter pleno conhecimento dos termos e condições da venda, ciente de que é de sua inteira responsabilidade a análise prévia dos itens. De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e Contran, os pagamentos dos lotes arrematados serão rateados de forma a cobrir os custos do leilão e as despesas com a remoção e a permanência dos veículos no depósito, bem como a quitação de débitos e impostos vencidos, quando o valor da aquisição permitir.





O edital público contendo as especificações e condições de participação no leilão, além da relação dos lotes de veículos divididos entre conservados e sucatas, com seus respectivos valores de lance mínimo, está disponível para consulta nos sites www.cmtu.londrina.pr.gov.br e www.nogarileiloes.com.br.





Localizado na rodovia Luiz Beraldi, nº 9.855, região sul da cidade, o pátio do Município pode receber mais de 1.000 carros. Possui amplo espaço livre e 3.200 metros quadrados de área construída. O local abriga o setor administrativo, onde funciona o atendimento à população e a gestão operacional, além do barracão e de um espaço aberto para onde são encaminhados os automóveis recolhidos em ações de fiscalização dos agentes da CMTU e da GM (Guarda Municipal), com apoio da PM (Polícia Militar).