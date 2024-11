Comércio de rua não abre neste sábado (2) em Londrina; shoppings funcionam normalmente

O comércio de rua de Londrina permanecerá fechado neste sábado (2), feriado nacional de Finados. Sindicatos patronal e dos funcionários não chegaram a um acordo de benefícios para compensar o trabalho em dia de folga. Já os shoppings de Londrina funcionam normalmente no feriado, incluindo lojas, área de alimentação e lazer.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com o vice-presidente do Sindecolon (Sindicato dos Empregados no Comércio de Londrina), Manoel Teodoro da Silva, atividades laborais em feriados têm de ser especificadas na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) ou por um termo aditivo no documento. Entretanto, a convenção está atrasada desde maio. “Nós já ‘funcionamos’ no dia 12 de outubro e foi uma colaboração”, diz.





Publicidade

O presidente do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina), Ovhanes Gava, diz que houve tentativa de negociação até a quinta-feira (31), mas, sem sucesso, e que vão tentar negociar os dias 15 e 20 de novembro, respectivamente, feriados de Proclamação da República e Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.