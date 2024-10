Papai Noel chega aos shoppings de Londrina a partir desta sexta; confira a programação

Com o fim de ano chegando, as crianças começam a mergulhar no clima natalino e já pensam no que irão pedir para o Papai Noel de presente de Natal. Os pedidos para o bom velhinho poderão ser feitos a partir desta sexta-feira (1º), data em que o Papai Noel desembarca em Londrina. Confira a programação nos shoppings da cidade.





CATUAÍ SHOPPING LONDRINA

No Catuaí Shopping Londrina, o Papai Noel chegará nesta sexta-feira (1º) a partir das 19h. Mas antes terá a parada de Natal com personagens vivos da Catavento Brasil Produções, que começa às 17h e é acompanhada de banda ao vivo, coreografias e interação com o público. As performances artísticas seguem até as 19h pelos corredores do shopping, quando os personagens recebem o Noel no acesso central do empreendimento. A partir das 20h, as crianças podem tirar fotos com o bom velhinho.





Natal em Paris

A decoração de Natal será aberta para visitação a partir desta sexta-feira (1º), junto com a chegada do Noel. Este ano o tema é Natal em Paris e diversas atrações estão sendo preparadas para os clientes.

Uma grande roda gigante sustentada por uma réplica da Torre Eiffel, uma árvore central de 8,5 metros de altura, que fica no alto de um coreto com escada cenográfica e escorregador, trono pet, teatro de marionetes e balanço acessível para cadeirantes são algumas das atrações da decoração deste ano, que chegam com as cores tradicionais do Natal, predominando o vermelho e o verde.





Para o passeio na roda gigante, o valor de um ingresso é R$ 25. Um par de ingressos sai por R$ 40. As demais atrações são todas gratuitas. A decoração de Natal fica no shopping até o dia 24 de dezembro e o "tire fotos com o Noel" vai funcionar nos seguintes horários: de terça a sábado, das 14h às 17h30 e das 18h30 às 22h. Aos domingos e feriados, o Noel estará no shopping das 12h às 15h30 e depois entre 16h30 e 20h.

Shopping Catuaí Londrina

Rod. Celso Garcia Cid, 5600 - Gleba Fazenda Palhano

Londrina (PR). (43) 3142-1464





ROYAL PLAZA SHOPPING

No Royal Plaza Shopping, o evento da chegada do Papai Noel será no dia 9 de novembro, iniciando às 14h, com a “Parada de Natal” saindo do antigo coreto do Calçadão até o Shopping. Neste percurso, Papai Noel e seus fiéis ajudantes serão acompanhados pela banda Oppera Brass. Os personagens da Animania vêm direto de São Paulo para ajudar o bom velhinho a trazer mais brilho e alegria para esse dia: Pinguim, Jingle e Bell e os Serelepes.





Ao chegar no Shopping, o “Natal dos Rubis” fica completo: Cris Soul e Orquestra recebem o Papai Noel com uma apresentação cheia de emoção. O Papai Noel fica no Royal Plaza Shopping até o dia 25 de dezembro.

Natal dos Rubis





Neste ano, a decoração de Natal do Royal Plaza Shopping será clássica em tons de verde e vermelho com o tema “Natal dos Rubis”. A tradicional árvore natalina terá cerca de 8 metros de altura e será elevada em um gazebo de 3 metros, ou seja, vai chegar a 11 metros de altura a partir do chão. O gazebo terá piso em LED com cascata de luz e espaços instagramáveis para fotos natalinas.





Fotos com Papai Noel





Já no dia 9, após a chegada, Papai Noel estará à disposição para fotos em sua tradicional poltrona até as 18h. No restante do mês de novembro, de terça-feira a sábado, o atendimento será das 11h às 17h e nos domingos e feriados das 12h às 17h. Neste mês, o bom velhinho não irá às segundas-feiras.





Já em dezembro, o horário será de segunda-feira a sábado, das 12h às 21h e nos domingos e feriados das 12h às 17h. No dia 24, véspera de Natal, o atendimento será das 10h às 16h.





Interessados para tirar fotos profissionais com o Noel, podem fazer o registro com a equipe do Foto Célula que estará no local, com valores a partir de R$ 30.





Royal Plaza Shopping

Rua Mato Grosso, 310

Londrina/ PR (43) 3315-1818





AURORA SHOPPING





No Aurora Shopping, o Papai Noel está previsto para chegar no dia 9 de novembro, às 14h.





LONDRINA NORTE SHOPPING





Já no Londrina Norte Shopping, o bom velhinho irá desembarcar no dia 10 de novembro, às 16h.





(Com Informações de Assessorias)





