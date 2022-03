Como resolver falhas no Banco Central e no Gov.br

Nesta segunda (7) começaram a ser disponibilizados pelo Banco Central R$ 4 bilhões que estavam esquecidos pelos brasileiros. Para conseguir transferir o dinheiro é preciso ter conta no sistema Gov.br e um nível de segurança prata ou ouro nesse cadastro -assim que abre a conta, o usuário ganha o nível bronze. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

É possível aumentar o nível pelo computador ou celular, utilizando o site ou o aplicativo Gov.br. As duas principais maneiras de fazer isso são usar a ferramenta de reconhecimento facial pelo celular ou fazer o login por meio de uma das sete instituições financeiras cadastradas no sistema -Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa, Santander e Sicoob.

Há relatos de pessoas que tiveram dificuldades para conseguir atualizar esse cadastro. Abaixo, veja dúvidas e falhas que podem ocorrer e como resolvê-las.



O que fazer se o aplicativo não funciona





Falha no reconhecimento facial





O reconhecimento facial pode ser feito se o usuário tiver sua imagem registrada na base da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), vinculada à Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) ou do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), por meio da Identificação Civil Nacional. Se optar pela base da CNH, o usuário pode alcançar o nível prata, enquanto a base do TSE garante o nível ouro.

Quem tem um certificado digital do ICP (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras) também consegue fazer o login com ele e obter o nível ouro.

Segundo a SGD (Secretaria de Governo Digital) do Ministério da Economia, o reconhecimento facial pode ser afetado pelas condições de luminosidade e pelo excesso de informações visuais no ambiente em que o usuário está. Outro possível problema para o reconhecimento é se o usuário estiver com uma aparência muito distinta da imagem presente na base de dados.

Tente melhorar a iluminação e ir para um local com fundo neutro. Se isso não resolver o problema, tente outra forma de autenticação, como por meio das instituições financeiras cadastradas.



Código de acesso do banco não chega



Cheque se o aplicativo do banco não está impedido de enviar mensagens para o seu número. O bloqueio dessa função impede o envio do SMS com o código numérico, que libera o login.





O sistema gov.br demora para carregar ou não carrega



Segundo a SGD, o sistema ficou mais lento do que o padrão nesta segunda, devido à alta procura, mas não apresentou instabilidade. Continue tentando.





O botão ''acessar meus valores a receber" não funciona