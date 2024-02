Concessionária de pedágio faz mutirão de empregos em Jacarezinho nesta quinta

A EPR Litoral Pioneiro promove nesta quinta-feira (8) um mutirão de empregos para a contratação de profissionais que irão atuar na concessionária responsável pelas rodovias do Lote 2 do novo pedágio paranaense. A ação será realizada no município de Jacarezinho, às 8h30, nas instalações da Acija (Associação Comercial e Industrial de Jacarezinho).



Estão abertas 37 vagas, para os cargos de operador de arrecadação, assistente de gestão de pessoas e técnico eletroeletrônico. Os valores dos salários serão divulgados durante o processo seletivo e, para participar, o candidato deve comparecer na Acija, que fica na rua Dr. Heráclio Gomes, 732, Jacarezinho, munido de documentos pessoais para inscrição.



Ao todo, a EPR Litoral Pioneiro estima contratar aproximadamente 400 profissionais em 2024, para os trabalhos iniciais nos 605 quilômetros de rodovias entre os municípios litorâneos, Campos Gerais e o Norte Pioneiro. Desde o início do processo de contratação pela concessionária, 104 profissionais já estão ocupando os postos de trabalho.



As contratações em todo o Paraná são feitas em parceria com o Sine (Sistema Nacional de Emprego), com mutirões em diferentes municípios do estado. Também é possível se candidatar a outras vagas que serão abertas cadastrando o currículo no site da empresa, buscando pelo link ‘Trabalhe-Conosco’.