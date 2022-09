Concurso 2515 da Mega-Sena acumula em R$ 50 milhões; veja números

A Caixa Econômica Federal promoveu na noite desta quarta-feira (31) o sorteio do concurso 2515 da Mega-Sena, que estimava o total R$ 40.890.828,40 para quem acertar as seis dezenas do prêmio principal. O sorteio acumulou, com previsão de pagar R$ 50 milhões no sábado (3).







Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 03 - 12 - 19 - 41 - 45 - 54.