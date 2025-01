Contribuição mensal de MEI tem reajuste em 2025; confira

Os MEIs (Microempreendedores Individuais) que forem fazer o pagamento da sua mensalidade perceberão que, a partir de janeiro, o valor estará diferente.





O cálculo da contribuição acompanha o salário mínimo, que teve um aumento de 7,5%. Com isso, os novos valores para o MEI variam de R$ 75,90 a R$ 81,90, conforme a atividade exercida. O pagamento mensal é uma das obrigações do MEI para manter a regularidade fiscal do seu CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A Sala do Empreendedor de Londrina está à disposição para a emissão do boleto do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) e também para tirar as dúvidas. A sala fica na rua Pernambuco, 162, funciona das 8h às 14h e as senhas para atendimento são distribuídas até as 13h. Não é necessário agendamento, basta ir até a Sala e aguardar.





A DAS vence todo dia 20 de cada mês e, para aqueles que têm facilidade com a internet, também pode ser emitida direto pelo computador ou pelo celular. A Sala Digital do Empreendedor tem as orientações e links para o serviço. O boleto também pode ser emitido diretamente pelo portal do Simples Nacional.

Publicidade