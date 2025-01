Primeiro sorteio em 2025 do Nota Paraná terá mais de 3,1 milhões de participantes

O primeiro sorteio de 2025 do Nota Paraná será nesta quinta-feira (9) com a participação de 3.172.325 de consumidores. Ao todo, serão mais de 35 mil prêmios entregues pelo programa de conscientização fiscal da Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda) com valores entre R$ 50 e R$ 100 mil.







Foram gerados 29.151.921 bilhetes para pessoas físicas inscritas no programa que colocaram CPF em notas fiscais de compras realizadas em setembro. O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo, a partir das 9h30, pelos canais oficiais da Secretaria da Fazenda no YouTube.





Para a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, o sorteio é mais do que especial. Além do número superlativo de participantes, ele também marca o início das comemorações aos 10 anos do programa, que serão celebrados em agosto. “O Nota Paraná completa 10 anos em 2025 e temos muito o que comemorar. Ele é o segundo maior programa de consciência fiscal do país e, ao longo de toda essa década, mudou o comportamento do consumidor”, afirma. “Hoje, o paranaense reconhece a importância de sempre pedir a nota fiscal e quem ganha com isso é toda a sociedade”.

Atualmente, o Nota Paraná conta com mais de 5,3 milhões de cidadãos cadastrados. Em 2024, o programa distribuiu R$ 385 milhões entre prêmios sorteados e créditos do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) devolvidos aos consumidores participantes. Esse é o maior valor entregue nos últimos cinco anos.



ENTIDADES SOCIAIS





O sorteio desta quinta-feira não vai premiar apenas os consumidores pessoa física. Além desses 3,17 milhões de indivíduos, o programa também vai entregar R$ 2,2 milhões para entidades sociais de todo o Estado.

O sorteio de janeiro contará com 1.464 entidades participantes. Ao todo, foram gerados 7.576.708 bilhetes. Os valores variam entre R$ 100 e R$ 5.000.





PARANÁ PAY





Paralelamente, o Paraná Pay permitirá que 2,11 milhões de consumidores cadastrados concorram com 20,7 milhões de bilhetes a 8 mil prêmios de R$ 100 cada.





Para participar dessa modalidade, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso relacionados aos créditos e prêmios do Paraná Pay. Todo valor obtido pelo Paraná Pay pode ser transferido para a conta bancária associada ao Nota Paraná.

COMO PARTICIPAR





Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA.





Neste caso, o consumidor tem até o dia 30 de novembro para usar os valores do Nota Paraná no imposto sobre veículos.