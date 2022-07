Cuidado: propostas de empregos se tornam iscas para golpes

A vulnerabilidade é uma das características de quem está desempregado. Lançar-se no mercado sem planejamento pode ser uma armadilha ao candidato. Casos recentes de golpes em quem está à procura de trabalho acendem um alerta. Em um exemplo, o golpista entra em contato anunciando a seleção para uma vaga, mas pede um pagamento, supostamente para a realização de um exame admissional ou de um curso necessário ao trabalho. Em versões mais complexas, o golpe pode envolver esquemas de pirâmide, manipulação de avaliações em plataformas digitais, fraude e roubo de dinheiro e de dados.

Do ponto de vista do CEO do Grupo Sagacy, Luiz Fernando Silva, de Londrina, todo processo de recrutamento sério é pautado pela ética e transparência. "Embora se parta do pressuposto de idoneidade da empresa, é preciso estar atento, pois infelizmente há golpes com ofertas de cargos que não existem. São realmente golpes com o objetivo de levantar dados pessoais - e quando o candidato está desesperado, pode ceder diante de um suposto 'head hunter' que passa a cobrar pelo seu serviço de colocação no mercado de trabalho", explica Silva.

Mestre em Mercado e Empreendedorismo e com atuação na área de Gestão de Pessoas, Silva considera que o trabalhador deva se cercar de informações e estar preparado. "Estar preparado e conhecer a empresa, suas características institucionais, assim como as qualificações para o cargo e se o valor oferecido está dentro da realidade do mercado". O CEO ensina que a transparência é um sinal importante. "Assim como um 'head hunter' (especialista em recrutamento) deve informar qual a empresa, ele não deve coletar dados pessoais, pois isso de faz em um momento posterior, quando é acordada a contratação", cita. "Quanto mais informações o candidato possuir sobre a vaga e quem a oferece, mais seguro", ratifica.