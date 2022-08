Desconto de 90% nos pagamentos à vista do Profis de Londrina vale só até esta quarta-feira

Os contribuintes de Londrina que ainda não renegociaram débitos municipais com a prefeitura, por meio do Profis 2022 (programa de Regularização Fiscal), têm prazo até esta quarta-feira (31) para aproveitar o desconto exclusivo de 90% nos pagamentos à vista. Esta vantagem, nos juros e multas, é válida somente para quem fizer a adesão em agosto. Ainda neste mês, é possível parcelar as dívidas em até cinco vezes, com desconto de 80%. Outra alternativa é dividir o pagamento de 6 a 17 parcelas, com desconto de 50%.





Com o Profis 2022, é possível renegociar valores referentes ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e ITBI (Impostos de Transmissão de Bens Imóveis), bem como aquelas não tributárias, que englobam multas e autos de infração lavrados por diversos órgãos da administração direta e indireta, como a Sema (secretaria do Ambiente), CMTU, Procon-LD (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) e outros.

O secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, pontuou que o Profis é importante, permitindo que os munícipes renegociem as dívidas com descontos e condições especiais. “Reforçamos a divulgação para que os contribuintes aproveitem o desconto de 90% nos pagamentos à vista, que está nos últimos dias. É importante lembrar que, posteriormente, os descontos nos juros e multas vão sendo reduzidos, mês a mês, até o encerramento do Profis 2022, cuja atual edição vai até dezembro deste ano. Quanto mais cedo a adesão for feita, mais facilitadas são as formas de pagamento dos débitos”, afirmou.





Nas últimas semanas, a Secretaria Municipal de Fazenda enviou mais 43.429 cartas convite de adesão à população, incentivando a adesão ao Profis 2022.

